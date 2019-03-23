民調：歐洲多數人不信任習近平！ 不接受中國領導全球

2019-03-23 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平正在歐洲進行訪問，最新的民調顯示，大多數歐洲人不信任習近平處理國際事務的能力，且不接受中國領導全球的想法。

習近平一直在推動「一帶一路」倡議，這是中國從東亞到歐洲的全球基礎設施項目。美國和歐盟對此質疑，該舉措是北京透過銀行、電信等領域的項目，向鐵路、能源、港口和高速公路等項目增加中國的影響力。美國也稱這項建設為「虛榮項目」。然而，義大利政府最近表示支持參與該倡議。

美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）22日公布最新民調，去年春天的調查顯示，在接受調查的10個歐洲國家中，除了1個國家之外，多數人對於習近平在世界事務中做正確的事情沒有信心。西班牙人對習近平最為質疑，超過四分之三（79%）對他缺乏信心，其次是法國人的69%、希臘人的64%和義大利人的64%。

接受調查的歐洲國家對於誰是世界領先的經濟大國的看法也各不相同，但他們絕大多數贊成美國在全球的領導地位，而不是中國的領導地位。在接受調查的歐洲國家中，只有德國、荷蘭和西班牙的部分人認為中國是與美國相比最重要的經濟實力。然而，10個歐盟國家中有7個國家的多數人認為，美國比中國領導世界更好。

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