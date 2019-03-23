韓國瑜密會中聯辦主任 經民連：承認北京「宗主權」

2019-03-23 15:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於高雄市長韓國瑜昨天會香港中聯辦主任王志民，經濟民主連合今天發出聲明指，韓國瑜進中聯辦，就是承認北京的「宗主權」。

經民連召集人賴中強表示，號稱經濟100分政治0分的韓國瑜市長，這次到香港招商，卻跑去見中國派在香港的代表、中聯辦主任王志民，這是嚴重傷害台灣的行為。這就好像韓國瑜去加拿大招商，卻跑去見加拿大總督，那是在承認英國女皇對加拿大的宗主權。韓國瑜見中聯辦主任，就是在宣示承認北京中央政府對香港的宗主權，宣示承認「一國兩制」，附和中國以香港模式「垂範台灣」。

賴中強說，台灣是民主國家，無論是身為六都市長或打算更上層樓競選總統，適格的政治領袖都不應該與中國政府進行檯面下、不透明的會面。此次，韓國瑜依照兩岸人民關係條例向陸委會申請赴港、澳及中國，申請文件乃至於新聞資料，行程表均刻意隱匿與中聯辦主任王志民的會面。此種黑箱政治接觸，傷害台灣的民主，經濟民主連合表達嚴正抗議。到底韓國瑜繼續主政的高雄政府，還會與中國間有多少檯面下的接觸與交易，呼籲高雄市議會及全體國人密切監督。

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