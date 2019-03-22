40年變無期徒刑！「波士尼亞屠夫」被國際法庭重判

2019-03-22 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕前波士尼亞塞族領袖卡拉迪奇（Radovan Karadzic）因犯下戰爭與種族滅絕等罪行，3年前遭到判刑40年，但他堅持無罪並提起上訴，聯合國海牙國際法庭在20日駁回上訴，並表示因之前所判的刑期太輕，不足以證明他的惡行，因為改判無期徒刑，且不能上訴。

目前現年73歲的卡拉迪奇被控在1992年至1995年波士尼亞戰爭期間，犯下戰爭罪、種族滅絕和反人類罪等罪名，其中在1995年的「斯雷布雷尼察大屠殺」 （Srebrenica Genocide）中無差別屠殺聯合國安全區域內的8000名波士尼亞穆斯林，與在塞拉耶佛圍城戰中，犯下多起戰爭罪，造成至少1萬名平民在戰火中死亡。

卡拉迪奇在審判的期間絲毫沒有悔意，把一切的責任推給戰爭中擔任塞族共和國將軍的拉特科·姆拉迪奇（Ratko Mladić），並堅稱自己是「心理學家、詩人以及和平之人」，他的所作所為都是為了防止穆斯林在歐洲建立穆斯林國家，所有的指控都是被扭曲的「謠言」，他是「勝利者的正義」的受害者，不該被判刑。

主審法官表示，先前40年的判刑無法反映他的罪行的嚴重性與責任，因此決定改判無期徒刑，目前卡拉迪奇被收押在海牙國際法庭的拘留中心。

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