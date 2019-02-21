美海防軍官家裡囤軍火 預謀刺殺多位名人

2019-02-21 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名美國海岸防衛隊（US Coast Guard）中尉日前（15日）遭到聯邦調查局（FBI）逮捕，聯邦調查員查出他預謀刺殺多位民主黨知名人士與知名媒體人，並在家中非法囤積大量軍火。

綜合外媒報導，根據馬里蘭州聯邦地區法院20日公布的法庭文件顯示，被逮捕的美國海防隊中尉是49歲的哈森（Christopher Paul Hasson），曾在海軍陸戰隊與國民兵部隊服役，目前任職於海岸防衛隊華府總部採購部門，根據文件顯示，哈森是「白人至上」種族主義者，崇拜挪威大屠殺兇手布雷維克（Anders Breivik），並希望以暴力建立「白色家園」。

檢方在他的住處搜出15把長短槍枝、至少1000發子彈、大量的毒品、生長激素與類固醇，檢方也找到一份刺殺名單，包括民主黨眾院議長波洛西（Nancy Patricia Pelosi）、民主黨參議院少數黨領袖舒默（Charles Ellis）、有線電視新聞網（CNN）的雷蒙（Don Lemon）和葛謨（Chris Cuomo）等人。

聯邦地方檢察官赫爾（Robert Hur）提出羈押哈森直到審訊的聲請，他說：「被告預謀圖殺無辜民眾，規模在我國極為罕見。」，「被告是名國內恐怖份子，一心想採取對人們生命有威脅的行動，以影響政府的行為。」

哈桑中尉目前因非法持有武器與毒品被關押，將於明日出庭應訊。

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