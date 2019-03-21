違法攜和牛受精卵赴中案 傳日警逮流出源頭牧場經營者

2019-03-21 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本先前爆出原本該禁止出口的和牛受精卵、精子，被不肖人士企圖違法攜帶赴中一案。最新消息指出，大阪府警方昨（20日）以《家畜傳染病預防法》為由，逮捕被視為流出源頭的德島縣吉野川市牧場經營者松平哲幸。

綜合媒體報導，70歲的松平哲幸向警方供稱，接到訂單後確實有出售，但對於違法出口到國外，他不知情，試圖否認相關嫌疑。

報導指出，松平哲幸被抓之前，51歲的餐飲店主前田裕介、64歲無業的小倉利紀，疑涉嫌將日本和牛受精卵、精子攜往中國，先被大阪府警方逮捕；且前田裕介違法攜帶情事已非首次，警方目前正在調查當中。

報導提到，松平哲幸被控涉嫌與前田裕介等人合謀，去年6月底未受家畜防疫官出口檢察，將365根裝有和牛受精卵與精子的管子，放入保存容器內，並運至停靠在住之江區港口、開往中國的渡輪上，但後來被中國相關部門拒絕攜入境，返回日本申報時被抓包。

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