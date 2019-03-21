美維州奪命大巴2死54傷 來自香港司機無傷被控過失殺人

2019-03-21 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕發生在美東時間19日清晨的維州大巴翻覆2死52傷車禍，當時車上絕大部分是華人乘客，車禍發生後，司機周銳文（Yui Man Chow，音譯）毫髮未傷，已被當局控告過失殺人。這名司機已被確認是香港移民，鄰居還說是「人品非常好」。

綜合媒體報導，這輛「Taos Travel Inc」公司的大巴，從佛州出發前往紐約，車上載滿連同司機在內57人，當地時間19日清晨5時22分，在州際95號公路（I-95）的45號出口下出口時，衝出匝道左側翻車，多人死傷，其中一名男乘客當場死亡，另名女乘客送醫後不治死亡，52人受傷就醫，司機周銳文沒有受傷，目前收押在Riverside Regional監獄。

有關車禍的進一步詳還不清楚，訊息混亂，有說是大巴經多大霧路段，視線不清引發車禍，但當地警方卻不認為兩者有關，反而懷疑是車速過快引起的。

司機同銳文已被收押，媒體追蹤，確認他是香港移民，居住史丹頓島（Staten Island），據鄰居表示，周銳文移民美國逾10年，但他的父、妻及兒子等家都搬走了，只留下周銳文一人獨居，只有週六日才會回家碰到鄰居，打個招呼。

華人巴士跟美國巴士不一樣，據乘客表示，沒有行李載重限制，而且開的「夠快」，一個司機開到底，跟美國灰狗長途巴士（Greyhound）要分段停車、更換司機、中途讓乘客下車休息不同；因此有些乘客也認為其比較不安全，不過，這部出事巴士在大約凌晨3時，在途經的北卡州巖嶺（Rocky Mount）曾暫停、換司機。

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