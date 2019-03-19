媒體自律！德國報紙頭版全黑：我們沒版面留給槍手

2019-03-19 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城2座清真寺15日爆發大規模槍擊案，其中一名槍手行兇時甚至透過臉書直播，有的媒體可能為了爭取讀者或觀眾樂於刊登或播出血腥、暴力的現場畫面；但是德國《Hamburger Morgenpost》設計報紙版面時反其道而行，捨棄吸睛的血腥照片，在全黑的頭版上寫著：「基督城屠殺的兇手，在行兇時攝影，試圖讓這些影像在世界上傳播。而我們這邊，沒有版面留給他。」

綜合外媒報導，該起槍擊案造成50人喪生，另有50人受傷，事後4人遭警方逮捕。其中澳籍主嫌塔倫（Brenton Tarrant）將犯案過程直播臉書長達17分鐘，畫面怵目驚心，相關影片在網路上廣為流傳，讓紐西蘭政府和各個社群網站合作，展開清除行動，並呼籲民眾不要分享這些影片。

為了維持媒體自律，加上不願大肆報導槍手讓對方稱心如意，德國《Hamburger Morgenpost》在設計報紙頭版時，沒有使用引人注目的案件血腥照片，而是以全黑的畫面搭配哀悼的鮮花，強調沒有版面可以留給殘暴的槍手，也讓許多讀者表示認同報社的做法。

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