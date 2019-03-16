前能源局長新疆主席努爾白克力 涉貪被雙開

2019-03-16 21:13

〔中央社〕曾任新疆維吾爾自治區主席，落馬前擔任中國國家發改委副主任、國家能源局長的努爾．白克力，今天被開除中共黨籍及中國公職（雙開），並移送檢察機關偵辦，且收繳違法所得。

根據中共中央紀律檢查委員會（中紀委）、中國國家監察委員會官網傍晚公告，努爾．白克力被控貪婪腐化「大搞家族式腐敗」、收受他人巨額財物、生活奢靡、「搞權色交易」。

努爾．白克力1961年8月生於新疆，曾是中共大力培養的維吾爾族幹部。1993年僅32歲就升任喀什地區行政公署專員助理（相當於地級市長助理）。其後一路被拔擢，1998年升任烏魯木齊市長；2007年12月升任新疆代主席，翌月真除，當時年僅46歲。

2014年12月，努爾．白克力被調入中央，擔任中國國家發展和改革委員會副主任，兼任國家能源局長，且獲得正部長級待遇，一度被視為中共政壇的明日之星。加上少數民族身分，仕途更受矚目。但2018年9月，中紀委宣布他涉嫌嚴重違紀違法，遭到審查。

據中紀委公告，努爾．白克力「對抗組織審查，在組織談話時不如實說明問題；貪婪腐化，大搞家族式腐敗，利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人在職務提拔、工作調動、企業經營、礦產資源開發等方面提供幫助，直接或通過其親屬非法收受他人巨額財物」。

公告提到，努爾．白克力「違反中央八項規定精神（習八條），長期要求他人無償為其家人提供高級轎車、專用司機等服務，頂風違紀，多次違規接受高檔宴請，收受巨額禮品、禮金；生活奢靡，貪圖享樂，道德敗壞，搞權色交易」。

這項公告還指控努爾．白克力「理想信念喪失，毫無『四個意識』，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，毫無顧忌、不知敬畏，性質極其惡劣，後果特別嚴重」。

公告說，經中共中央批准，對努爾．白克力給予雙開處分。並收繳違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關，所涉財物隨案移送。

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