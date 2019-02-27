高壓統治維族中共喊讚 港媒爆「新疆模式」恐輸出國外

2019-02-27 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國壓迫新疆維吾爾族人權問題嚴重，引發全球關切。但有港媒爆料，高壓統治新疆的結果獲得中共高度肯定，未來擬複製新疆模式「輸出」中國它省或鄰國。

《明報》引述知情人士說法，新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國3年前上任時，向中國國家主席習近平立下軍令狀，誓言用3年時間徹底改變曾1年發生100至200件恐攻的新疆治安。如今新疆已2年未爆發恐攻，被稱為「再教育營」的職技培育機構也受到中共高層讚賞。

報導寫道，中共在去年底廣邀國內外媒體與外交官員參訪再教育營，受邀人士多為一帶一路沿線的回教國家，旨在消除外界對中國打壓穆斯林的疑慮，並作為與他國進行國家級反恐合作，與推廣新疆模式的預先準備。

報導指出，在當地治安逐漸改善的情況下，部分安檢點已陸續撤除，但目前居民進出社區仍須刷身分證識別，非當地住戶則需要用身分證換取出入證。社區另會對住戶編組並選出負責人，相關成員配發盾牌、木棍、頭盔等裝備。員警也會抽查目標人群，檢查手機內是否有恐怖暴力影音。

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