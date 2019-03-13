英國會391:242否決梅伊脫歐計畫 14日將表決是否硬脫歐

2019-03-13 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會下議院在當地12日晚間7時（台灣時間13日凌晨3時）第二度表決1月間被否決的脫歐協議草案，以391票反對、242票支持，二度以懸殊差距否決英國首相梅伊的脫歐協議草案，當地時間13日晚間7時（台灣時間14日凌晨3時）將表決是否無協議脫歐（硬脫歐）。

綜合媒體報導，距離英國3月29日脫離歐盟的期限僅剩16天，脫歐協議於上月15日第一次在國會表決時，以432票反對、202票的支持，差距高達230票，而今天第二次的投票結果，差距幅度縮小至149票。梅伊政府的北愛盟友民主聯盟黨（DUP）10名議員都投下反對票，3名工黨議員則倒戈投下贊成票。

國會經過深夜會談後，英國首相梅伊以沙啞的聲音告訴議員說，政府不會像往常那樣指示她自己的政黨議員如何投票，保守黨議員明天可以自由投票，這件事攸關英國未來的重要議題，雙方都抱持強烈且合理的觀點。梅伊還說，議員將決定英國是否在3月29日無協議脫歐，如果否決無協議脫歐，則將決定是否延長里斯本條約第50條。

在野黨「工黨」黨魁柯賓批評，政府再次以懸殊差距挫敗，執政黨必須面對事實，這份協議顯然已死，沒有獲得下議院支持，無協議脫歐必須被排除，工黨將繼續推動自己版本的脫歐協議，並呼籲梅伊應該要宣布舉行大選。

歐盟執委會主席容克則警告，歐盟的讓步已是第二次機會，「不會再有第三次機會」，呼籲英國國會支持新版的脫歐協議草案，「要不接受這份協議，要不就不要脫歐了」。

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