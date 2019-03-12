大四女生搭到死亡班機 強國網友竟對死者人身攻擊

2019-03-12 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）日前發生空難，其中有名罹難者是中國的大四女生，空難後，多名網友到她的微博留言祝她一路好走，然而留言串中，突然夾雜數名無聊網友對遇難女生進行的人身攻擊。

據中國《網易》報導，衣索比亞航空10日發生157人死亡的空難事件，死亡的8名中國人中，有位來自浙江萬里學院新聞系的大四女學生，本想搭這班飛機前往非洲看長頸鹿，卻不幸搭上死亡班機。由於她最後的打卡地點在上海的浦東機場，因此她的親友和網友在留言區追憶、哀悼，表示「又高又瘦又漂亮個性也好，好可惜」、「你是這麼可愛的孩子⋯」。

不過，有十幾名中國網友不識死者，還覺得是這名女學生出國炫富「活該」，留言攻擊「這麼醜也好看？」、「一堆整容臉」、「死好」、「這下好了吧，下輩子注意點」，引來其他網友撻伐。

微博管理員12日凌晨接獲檢舉，封鎖了十幾個情節重大的帳號，呼籲大家尊重死者，也讓其餘網友大呼「幹得好！」、「死者最大」。

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