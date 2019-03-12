南韓廉航易斯達航空 停飛波音737 MAX8

2019-03-12 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕波音公司737 MAX8客機近5個月2度失事，多國下令停飛，有往返台韓兩地航班的南韓廉價航空易斯達航空（Eastar Jet），今（12）日也宣布停飛波音737 MAX8客機。

《韓國時報》報導，易斯達航空週二宣布，由於飛機安全問題，該航空將至暫停其波音737 MAX8執行飛行任務。易斯達航空總裁兼執行長Choi Jong-gu發聲明表示，「我們將於3月13日停飛2架波音737 MAX8」。

Choi Jong-gu表示，該航空公司在與南韓國土交通部合作檢查飛機，並做出這項決定。他還說，該公司將要求美國飛機製造商波音提供技術援助。

報導指出，易斯達航空是南韓唯一引進波音737 MAX8的航空公司，用這些飛機執行往返濟州島、日本和東南亞的飛行任務。

衣索比亞航空一架737 MAX8客機10日失事，造成機上157人全數罹難。去年10月，印尼獅子航空同一型號客機也在起飛不久後墜海。尚未有證據顯示這兩起空難互有關聯，但2架失事客機幾乎都是全新的，且都在起飛不到15分鐘內墜毀。

自衣索比亞空難發生後，新加坡、印尼、中國和澳洲等國已禁飛所有波音737 MAX系列客機。

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