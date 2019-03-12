停飛滾雪球！又有3家航空公司宣布停飛波音737 MAX8

不到半年內波音737 MAX8再一次發生重大空難，多國下令停飛。（美聯社）

2019-03-12 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空公司一架波音737 MAX8型客機10日墜毀，機上157人全數罹難，這是繼去年10月29日印尼獅航墜海造成189人罹難後，不到半年內波音737 MAX8再一次發生重大空難，多國下令停飛。

綜合外媒報導，波音737 MAX8不到半年內發生2起重大空難，引發外界質疑飛機本身有影響飛安的問題存在，目前全球約有350架波音737 MAX8投入營運，同時波音已收到來自全球航空公司逾5000份的訂單，為波音有史以來最暢銷的飛機，但在衣索比亞空難發生後，全球已有23架航空公司宣布停飛737 MAX。

中國民航局下令境內所有航空公司停飛737 MAX，中國約有96架波音737 MAX 8，印尼民航總局也宣布所有國內運營的波音737 MAX客機停飛，其中獅航10架、嘉魯達印尼航空1架。

衣索比亞航空、摩洛哥皇家航空、蒙古航空、開曼航空也相繼跟上，現中南美洲航空公司也宣布停飛波音737 MAX8，包含阿根廷航空5架、墨西哥航空6架、巴西的高爾航空7架都暫停使用，不過目前尚未有歐美大型航空公司下達停飛指令。

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