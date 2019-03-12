哪些航空仍然在飛波音737 MAX8？ 一篇完全掌握！

波音737 MAX8半年內連摔兩架，讓許多航空公司選擇停飛，但還是有為數不少的航空業者信任該飛機的適航性。圖為在美國華盛頓州裝配廠內的波音737 MAX8。（法新社）

2019-03-12 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月29日，印尼獅航波音737 MAX8客機墜海造成189人罹難；今年3月10日，衣索比亞航空波音737 MAX8墜毀釀成157人喪命。同款飛機半年內連摔兩架，讓許多航空公司選擇停飛MAX8，但還是有為數不少的航空業者信任該飛機的適航性，目前仍持續載客飛行。

據《CNN》報導，美國聯邦航空總署（FAA）的資料顯示，全球約有350架波音737 Max8，分別由54家航空公司所擁有，其中美國航空旗下共有24架737 MAX8，目前沒有計劃停飛。

美國航表示，「我們對飛機和我們的機組成員充滿信心，他們是業內最好、最有經驗的人」，但也會持續關注衣航事故的調查。

擁有34架MAX8的西南航空，也不打算改變營運方式，該公司強調「我們對波音機隊的安全性和適航性充滿信心。」

挪威航空擁有18架MAX8，目前也不會停飛。飛行運營總監赫斯特哈默（Tomas Hesthammer）指出，他們持續與波音公司進行密切對話，並遵循波音和航空當局的指示和建議。

擁有15架MAX8且持續營運的途易航空表示，「我們不會對任何猜測發表評論，公司一如既往地與製造商保持密切聯繫，而且沒有跡象表明我們無法以安全的方式操作737 MAX。」

斐濟航空在一份聲明中說，公司目前有兩架737 MAX8投入營運，並且訂購了3架今年交機的MAX8，「我們對整個機隊的適航性充滿信心。」

冰島航空擁有3架波音737 MAX飛機，公司目前不打算採取任何行動，但也會密切關注衣航空難的調查進展，並竭盡所能確保安全。

擁有11架波音737 MAX8的杜拜航空，對機隊的適航性仍然充滿信心，「我們正持續與波音公司保持聯繫...乘客和機組人員的安全是我們的首要任務。」

加拿大西捷航空擁有13架MAX 8和121架波音737系列飛機，西捷表示「公司正在密切關注相關情況，不會擅自推測衣航空難的原因」，並且對737機隊的安全性還是信心滿滿。

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