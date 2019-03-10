中國霧霾太濃不敢出門 南韓民眾6天靠網購過日子

2019-03-10 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕南韓飽受霧霾所苦，準備將其列為國家級災害，總統文在寅也宣布將與中國合作防災，中國卻不認帳，南韓外交部長康京和則直批「受中國影響是不爭事實」。而由於近日空汙實在太嚴重，除了首爾宣布進行車輛管制，不敢貿然上街的民眾開始使用網購採買生活必需品，其中口罩與清潔用品更成為網路熱銷商品，顯見境外移入空汙的嚴重性。

據《韓聯社》報導，南韓電商TMON今（10）日表示，1日到6日首爾因PM2.5超標而進行交通管制期間，該公司的手機版APP「tmon supermart」的效售額增加了30%，大多消費者都是購買食品與生活用品，而且因為炒、炸等烹飪方式可能會讓家裡充滿油煙，在不能開窗的顧慮下，大多人都購買微波或不需烹飪步驟的食品。此外，這段期間口罩的銷售額增加了13倍。

TMON指出，真空包裝的食品銷量成長185%、泡麵成長116%、堅果與果乾成長350%、營養麥片增加116%。而其他生鮮食品銷量也增加，如雞蛋成長54%、沙拉與青菜成長85%、貝類與海帶成長80%。

此外，清潔用具成長50%、紙巾成長185%、漱口水成長227%、卸妝油成長765%、洗面乳成長140%、沐浴乳成長119%，明顯發現清潔用品與個人衛生用品銷量大幅成長。

綜合媒體報導，依南韓現行規定，當天氣預報預測細懸浮微粒（PM2.5）為嚴重等級，或是PM2.5濃度連續2天超過每立方公尺50微克（mcg），相應地區便會緊急採取車輛管制措施。

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