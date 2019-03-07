中國甩鍋不認霧霾元兇 韓外長駁：受中影響是不爭事實

2019-03-07 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓飽受霧霾所苦，準備將其列為國家級災害，總統文在寅也宣布將與中國合作防災，但中國反而對文在寅的喊話提出質疑，說「是否有證據證明霧霾和中國有關」。此話令南韓外交部長康京和相當不以為然，稱「受中國影響是不爭事實」。

南韓大部分地區連續6天細懸浮微粒（PM2.5）嚴重超標，文在寅指示政府相關部門與中國政府討論並製定緊急治霾對策，將來自中國的霧霾影響減少到最低程度，方式包括在黃海實施人造雨，讓飄向半島的汙染物減少，還指示與中方聯合建構霧霾預警系統，考慮提前關閉運轉30年以上的老舊火力發電站等。

中國外交部發言人陸慷後來回應，不知道南韓是否有充分證據顯示霧霾來自中國，稱對相關內容並不了解，但仍強調雙方合作是好事一件。

《朝鮮日報》報導，康京和今日接受記者採訪時表示，南韓霧霾受中國影響，這是不爭的事實。她還提到，外交部定期向中方提出霧霾問題，召開雙邊會議提出各項措施，並協同環境、氣象單位等有關部門尋求應對措施。

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