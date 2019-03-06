受不了了！南韓連6天受霧霾毒害 文在寅要找中國談判

2019-03-06 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日飽受霧霾之苦，大部分地區已連續6天細懸浮微粒（PM2.5）嚴重超標，首都首爾昨（5日）PM2.5平均濃度高達150微克/每立方公尺，破有觀測以來紀錄，總統文在寅要求相關部門與中國政府討論對策，減輕來自中國的霧霾影響。

據《韓聯社》報導，南韓多地持續籠罩在霧霾之中，已連續6天被迫採取應急減排措施，4日晚間首爾PM2.5濃度飆升至年均數值的8倍，昨中午PM2.5平均濃度更達150微克/每立方公尺PM2.5平均濃度，打破今年1月14日的129微克/每立方公尺，成南韓首都圈史上最嚴重霧霾。

青瓦台發言人金宜謙今表示，有鑑於中國霧霾對南韓的嚴重影響，總統文在寅指示政府相關部門與中國政府討論並製定緊急治霾對策，將來自中國的霧霾影響減少到最低程度。

文在寅希望中韓可以合作，在黃海實施人造雨，讓飄向半島的汙染物減少，還指示與中方聯合建構霧霾預警系統，考慮提前關閉運轉30年以上的老舊火力發電站等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/