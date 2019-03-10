美知名大學爆集體作弊被取消成績 修課學生多數來自中國

2019-03-10 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國馬里蘭大學爆發集體作弊，1名商學院會計系講師韋伯（David Weber）向學校投訴多名留學生涉嫌作弊，決定取消了所有學生的考試成績，而這門課大部分學生都來自中國。

綜合外媒報導，被認為是公立常春藤院校之一的馬里蘭大學，日前爆發集體作弊行為，會計系講師韋伯指控多名學生作弊，而取消期末考成績，這門課大部分學生都是中國留學生，他與另外一名教授在網路上發表聲明，批評這些作弊學生「對於成績的重視多於誠信」，認為是他們的文化因素所導致的偏差行為。

此事件驚動校方，對這些中國學生展開了調查，但僅1名學生坦承作弊，有中國留學生反批韋伯種族歧視，稱他在課堂上公然對他們說：「你們是靠作弊才進入馬里蘭大學，但既然選擇到美國學習，我們就不允許你們再那麼做了」。

韋伯律師則指出，韋伯在指責學生作弊時提到了國籍並非歧視，而是向他們告知作弊對國際學生的後果非常嚴重，只要被確認作弊，他們被學校退學後，留學生可能會失去簽證。

報導指出，韋伯並不是唯一一位控訴中國留學生作弊風氣興盛的教授，去年12月，聖塔芭芭拉加州大學的教授說，作弊是中國留學生的一個主要問題，其僅占6%學生總數的中國學生，卻佔1/3的抄襲案件。

有專家認為，類似事件會更家層出不窮，為了賺取更多學費的收入，許多學校會積極招收更多來自國外的學生，尤其是來自中國的學生，他們的國際學費能平衡學校的財政。

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