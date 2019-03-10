畫面曝光！險被鯨魚吞下肚 潛水員：眼前一片漆黑

2019-03-10 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕南非一名51歲潛水員申普夫（Rainer Schimpf），最近出面透露難忘經驗，上月在拍攝沙丁魚遷徙時，竟被布氏鯨（Bryde's whale）「誤食」，差點整個人被鯨魚吞下肚，所幸最後成功逃脫，他回憶此事表示，當下必須運用本能求生。

綜合外媒報導，申普夫在南非經營潛水觀光團逾15年，上月他在伊莉莎白港（Port Elizabeth）外海進行拍攝時，差點被一隻布氏鯨吞下，畫面全被船上的友人、攝影師托佩切爾（Heinz Toperczer）拍下。

托佩切爾表示，當時海水翻騰，他一看就知道肯定有事，開始拿相機拍攝，不料發現鯨魚竟然叼著申普夫。他表示，在海上拍攝20多年，從來沒看過這種狀況。

申普夫表示，被叼住時眼前一片漆黑，當時只是想盡一切辦法活下去，「當你在鯨魚體內時你沒有什麼可準備，這純粹出於本能而行動。我屏住呼吸，因為我以為他會潛入深海才放開我，裡面是一片漆黑」。不過，申普夫強調，布氏鯨其實是溫馴的動物，不會吃人，這次明顯是一場意外。

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