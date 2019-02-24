義大利狂歡節開幕 竟出現巨鯨「滿口垃圾」悲鳴

2019-02-24 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕義大利維亞雷焦狂歡節（Carnevale Di Viareggio）自昨（23）日熱鬧開幕，其中一頭巨大的鯨魚裝置藝術，因其嘴裡充滿垃圾，不斷發出淒厲的哀號聲，暗諷人類對海洋環境的破壞，引發大批網友熱議。

維亞雷焦狂歡節今年的主題有許多諷刺的議題，一名臉書網友昨就將現場影片PO到臉書，只見畫面中有隻巨大的鯨魚裝置藝術被綁在一艘破舊的捕鯨船上，嘴裡咬著滿滿的塑膠垃圾，暗示在現實中，海洋生物在現實中正不斷跟這些廢棄物搏鬥，而現場鯨魚發出的悲鳴聲，更是像在對人類哭訴，呼籲人們正視這些環境問題。

據了解，維亞雷焦的狂歡節是一個民間傳統節日，自1873年至今已有146年的歷史，該活動最大的亮點就在於會有許多紙雕造型花車，分別反映出當前的政治、經濟、社會和文化等議題，吸引眾多民眾前往同樂。

許多網友被影片震撼到也紛紛留言，「沒有塑料沒有死亡」、「鯨魚的叫聲令人毛骨悚然...」、「既美麗又哀傷」、「很有意義，值得反思」、「這真的是人類對動物造成的傷害」。

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