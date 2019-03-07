北韓重建飛彈發射場 中國外交部：美國與北韓應對話解決

2019-03-07 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕南韓情報機構及美國兩家智庫指出，北韓領導人金正恩與美國總統川普河內峰會後2天、本月2日拍攝的衛星照片顯示，北韓正在重建去年拆除的東倉里西海飛彈發射場設施。對此，中國外交部強調，美國與北韓應透過對話來解決問題。

據《韓聯社》報導，美國的北韓分析智庫「38 North」的衛星照片指出，北韓於去年拆除的東倉里西海飛彈發射場設施，有一部份的建築物自上個月16日至本月2日間正在進行重建。而另一個美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）也分析2日的衛星照片指出，北韓政在重建東倉里西海飛彈發射場。

對此，中國外交部發言人陸慷昨（6）日於例行記者會上被問到此問題，陸慷表示，在河內舉行的川今二會後，中國注意到雙方都表明了繼續保持對話的姿態，認為這是具有建設性，國際社會應鼓勵雙方繼續朝此方向進一步努力。

陸慷也表示，自去年以來，北韓在無核化方面已經採取了一系列積極舉措，值得肯定和鼓勵。當前，中國希望各方能堅持「政治對話解決朝鮮半島問題」這一正確途徑，繼續相向而行，積極為推動朝鮮半島的無核化以及地區和平穩定共同努力。

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