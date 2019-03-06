衛星抓包！川金二會無果 北韓偷偷重建火箭發射場

2019-03-06 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕越南的川金二會日前落幕，美國總統川普要求北韓領導人金正恩接受無核化協議，但遭到拒絕，致未簽署任何協議，談判破裂，在川金二會無果後，有衛星拍攝到，北韓疑似著手開始重建火箭發射台和導彈發動機試驗場。

綜合媒體報導，川金二會才剛結束僅2天，有衛星拍到北韓正積極重建去年開始拆除的西海「東昌里發射場」，該發射場是北韓最大的火箭試驗場，曾被用來發射衛星和測試洲際彈道飛彈的發動機，但從未用於發射彈道飛彈。

去年6月新加坡川金會後，北韓主動拆除這處發射場，並承諾允許國際檢查，被視為是北韓展現去核誠意的表現，不過當去核談判陷入僵局後，拆除工作就持續停滯，現又被發現開始重建。

北韓觀察智庫「北緯38度」（38 North）總編輯陶恩（Jenny Town）指出，這發射場的活動至少已經持續數天，很難判斷是否在川金二會破局後才有動作，不過他本人傾向於在峰會之前就開始了。

「北緯38度」根據衛星照分析，「東昌里發射場」的發射台周圍散落著許多建築材料，一座軌道式轉移建築正在重新組裝，一旁有2台起重機支撐，這座神秘新建築甚至比拆除前還高，同時擁有頂部結構，這些跡象顯示，北韓恐對無核化談判持消極態度。

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