雪上加霜！ 北韓糧食不足創十多年最低 人道援助又被砍

2019-03-06 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國今日公布數據，表示去年北韓因自然災害、缺乏耕地及農糧產量效率不高導致糧食短缺，更是10年多來收成最差的一年。

綜合外媒報導，北韓因擁有核武及進行不少次導彈計畫，多次被制裁，長期以來在農糧方面自食其力，日前聯合國提出2019年的「需求與優先事務評估報告」（Needs and Priorities），資料表示北韓去年的收穫量僅有495萬噸，是十多年來最少的一次。

《法新社》報導，對此駐北韓協調員米西拉（Tapan Mishra）表示，北韓已有1090萬人沒有足夠糧食、需要援助，去年收穫量又比預期的少了50萬噸，「導致重大食物缺口」，更多出60萬人需要人道援助，儼然是雪上加霜。

由於北韓地形崎嶇多山，僅有20%土地適合耕作，加上農糧產量不足供給北韓人民，聯合國皆有進行人道援助，但因缺乏資金挹注將人道援助大砍不少，自6百萬人減至380萬人。

據了解，上月北韓已通知聯合國，表示今年將面臨140萬噸糧食短缺的問題，對此米西拉呼籲資金捐助者「不要讓政治考量阻礙人道需求」。

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