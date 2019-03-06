與美協議破局後...克里姆林宮證實：金正恩將出訪俄羅斯

2019-03-06 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和北韓領導人金正恩的川金二會結束，雙方未能達成共識，最近傳出金正恩馬不停蹄，將和俄羅斯總統普廷會面，此消息已獲俄國總統府克里姆林宮（Kremlin）證實。

俄羅斯通訊社《塔斯社》報導，金正恩已確定會訪問首都莫斯科，但官方拒絕透露相關行程內容、路線與時間。

克里姆林宮發言人佩斯可夫（Dmitry Peskov）表示，「此一訪問行程已排入時間表內，我們希望透過外交管道，持續和平壤當局保持溝通聯繫，盡快確定訪問時程和內容，並在可預見的未來向外界通知。」

報導提到，俄羅斯總統普廷此前就曾表示，金正恩已被邀請到俄羅斯，但他當時也沒有詳細說明兩人將討論什麼。

金正恩上週特地從北韓平壤搭乘專屬列車至越南河內，與川普舉行「川金二會」，但此次峰會卻在未簽署任何協議或宣言的情況下破局。若金正恩確定要出訪莫斯科，將是他掌權後第一次訪問俄羅斯，也將是一次比南下越南更長途的火車旅行。

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