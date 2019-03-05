川金會失敗 專家分析美國玩真的、最大輸家是「他」

2019-03-05 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩日前的高峰會協議破局，各界專家紛紛發表看法，中國吉林大學公共外交學院副院長孫興傑認為，這代表美國在北韓無核化的議題上是認真的，雙方破局最大輸家則是南韓總統文在寅。

《金融時報》中文網刊出孫興傑的分析，他認為川金破局有幾大重點，第一，美國對無核化是認真的，而北韓外相則坦承拆除寧邊核設施是北韓無核化的極限，雙方對於「無核化」的認知大不同。第二，川金會的時機不成熟，雙方會後表示繼續協商，只是為了掩蓋這次會面的失敗。

第三，孫興傑認為，這次失敗對雙方領袖與團隊都是重創，未來談判的樂觀前景消失，川普喊停也意味著他認為時機不夠成熟，峰會為彼此保留面子，但失了裡子。第四，在美國、北韓關係中，人權問題將會越來越受到關注。最後，美國希望透過外交解除北韓核武，北韓則利用核武站上世界舞台。

報導指出，孫興傑總結，北韓在會後核能力沒有受損，川普則強調封鎖北韓核實驗是很大的進步，南韓反而承擔更多軍費開支，孫直指文在寅成了最大輸家。

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