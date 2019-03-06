北韓若不棄核 波頓：美國不排除加大制裁

2019-03-06 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕上月底在越南舉行的「川金二會」，因為雙方對於北韓願意在多大程度上限制其核武計畫、以及美國放寬制裁的意願等問題上分歧而協商破局，未達成任何協議。美國總統川普（Donald Trump）的國家安全顧問波頓（John Bolton）5日表示，如果平壤不放棄核武計畫，美國將考慮擴大對北韓實施的制裁。

《路透》報導，波頓接受媒體訪問時表示，在川普和北韓領導人金正恩在越南舉行高峰會後，華府將拭目以待，觀察平壤是否致力於放棄核武計畫和相關的一切。

在過去主張對北韓採取強硬手段的波頓表示：「如果他們不願意這麼做，那麼我認為川普總統已經清楚表明了…他們將無法從這場嚴厲的經濟制裁中脫身，而且事實上我們將研究逐步加大那些制裁。」

南韓國會情報委員會5日表示，北韓東倉裡（Tongchang-ri）飛彈發射場似乎有恢復跡象，南韓當局發現北韓正對已拆除設施中的一部分進行頂棚和門扇修復工作。美國的北韓觀察智庫「北緯38度」（38 North）則透露，衛星圖像顯示，發射場的設施是在2月16日至3月2日之間重建。

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