北韓去年糧產暴跌 創十年新低

2019-03-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國六日警告，因國際制裁、政府制度失能長期飽受糧食短缺之苦的北韓，去年受到熱浪、颱風、水患等天災影響，加上缺少耕地、農業生產效率不彰，糧食收成量跌至該國逾十年以來的最低點；目前約有一千一百萬人營養不良，佔其總人口近四十四％。

聯合國在二○一九年「需求與優先事項」評估報告中指出，北韓去年糧食收成量較二○一七年減少九％，從五百四十五萬公噸降至四百九十五萬公噸，少了五十萬公噸之多。聯合國駐北韓協調員米希拉（Tapan Mishra）表示，「這是十多年來的最低收成量」，部分原因是「耕地短缺、缺少現代農業設備和肥料，以及一再發生的天災」。

米希拉說，糧食歉收造成「顯著的糧食缺口」，「大規模的營養不良正威脅一整個世代的兒童」，「十九萬名幼兒和八萬五千名嚴重營養不良的兒童，無法獲得他們所需的營養支持」。

聯合國呼籲，北韓需要價值約一億兩千萬美元的援助，但援助計畫募款不順，去年達成率僅約二十四％，使其必須將對北韓援助目標從六百萬人減至三百八十萬人。

米希拉說，國際制裁造成援助物資延宕，援助組織縮減在北韓規模，「今年若無充足資金，一些機構將只能選擇結束對數百萬人來說是一線生機的計畫」；她呼籲捐款方，「不要讓政治考量阻礙處理人道需求」。

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