去年才拆 北韓正重建東倉里發射場

2019-03-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓情報機構及美國兩家智庫指出，北韓領導人金正恩與美國總統川普河內峰會後兩天、三月二日拍攝的衛星照片顯示，北韓去年拆除的東倉里西海飛彈發射場設施正在重建。北韓去年在川金首次峰會後為了表達善意，拆除此處設施，重建舉動令外界擔心，北韓致力棄核的意願鬆動。

東倉里西海衛星發射基地被視為北韓洲際飛彈試射場。研究北韓動態的「北緯三十八度」（38 North）網站引用最新商業衛星照片指出，發射場引擎試驗台的引擎支架正在重新組裝，周圍有兩台起重機和建築材料，一旁舊燃料／氧化劑倉庫裝了新屋頂；發射塔旁用來運送太空載具的軌道運輸建築裝了新屋頂和桁架，也可見起重機。評估重建是在二月十六日至三月二日期間展開。

疑不滿未能解除制裁

美國華爾街日報指出，重建東倉里發射場設施，或許是北韓對於河內峰會未能取得解除制裁感到不滿，此舉可能激化華府有關川普對北韓政策和與北韓談判策略的辯論。

「北緯三十八度」網站負責人、美國國務院前官員威特說，「這不是正面訊號」，顯現北韓在約束其武器計畫的意願倒退一步。不過他認為，這些跡象不代表北韓正準備試射洲際飛彈。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）網站Beyond Parallel五日也提出同樣看法，並指去年北韓拆除這些設施的行動，到八月就再無新進度，「表示目前的活動是刻意且有目的」。

南韓國家情報院五日向國會議員簡報指東倉里拆除的設施「部分正在恢復」，不過僅止於「修繕屋頂和門板的程度」；院長徐薰評估，北韓「一是或許打算在峰會後，向美方檢查團展現在核試爆或長程飛彈相關設施上銷毀大量設備；二是若會談進展不順，將重啟長程飛彈」。

南韓情報另指出，寧邊核設施中提煉鈽的五兆瓦核反應爐，去年底暫停迄今未曾啟動；去年五月廢棄的豐溪里試驗場，一直處於棄置狀態。不過，國際原子能總署四日發布的報告指出，北韓雖暫停寧邊鈽反應爐，但仍持續另一座實驗性輕水反應爐的興建工作。

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