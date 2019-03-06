國際特赦組織：丹麥有「普遍的強姦文化」

2019-03-06 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織（Amnesty International）批評，丹麥存有「普遍的強姦文化」，該國過時的法律以及不願起訴強姦犯，無法解決受害者的不滿。

《CNN》報導，國際特赦組織週二（5日）發布的報告稱，丹麥「有缺陷的法律」和「指責受害者的陰險文化」，導致「該國強姦犯逍遙法外」。

該人權組織表示，雖然丹麥社會在許多領域實現了兩性平等，但當局必須採取更多措施來解決性暴力問題，歐洲兩性平等研究所發布的2017性別平等指數顯示，丹麥是歐盟成員國中，婦女受到暴力侵害（包括性暴力）最嚴重的地方。

國際特赦組織指出，受害者表示，警察和司法官員漫不經心的態度，以及被指責和羞辱的恐懼，是他們不願報案的主要原因，有人甚至被警方警告，如果說謊，可能得坐牢。

該報告的作者之一雅各布森（Helle Jacobsen）表示，最根本的問題在於丹麥的法律，沒有根據保障婦女「伊斯坦堡公約」，以受害者同意與否來界定強姦。

報告發布後，丹麥司法部長波爾森（Soren Pape Poulsen）在推特發文表示，該報告是一份重要的文件，並表示政府正在考慮引入基於同意與否的強姦法。

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