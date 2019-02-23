罵員工狗屎！國際特赦組織爆欺凌文化 高層集體請辭

2019-02-23 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕致力推動全球人權發展的國際特赦組織（Amnesty International），近日有一批高層人員集體請辭，在22日公開的辭職信中，他們承認組織內部充斥欺凌、騷擾和公眾羞辱的文化。

綜合外媒報導，國際特赦組織自去年傳出2名員工自殺身亡後，引發外界關注，該組織委託外面由心理學家領導的機構進行調查，發現組織長期存在的負面文化、管理不當和工作壓力，是造成員工不滿的主因。

報導指出，有多個報告顯示，國際特赦組織的高層人員曾刻意排擠員工，或是在會議中對員工提出侮辱及謾罵，例如「你是狗屎」、「你應該要放棄」，其他還包括涉及種族主義和性別歧視事件。另外，組織高層也被員工批評做事脫節、無能且無情。

國際特赦組織的高層人員在集體辭職信中，提到他們願意為組織內部的緊張氣氛，以及同事之間彼此不信任的文化承擔責任，「雖然我們從來沒有打算對任何人施加痛苦，但我們必須承認，這不幸地發生了。而我們每個人都準備好要下台。」

對此，國際特赦組織秘書長奈杜（Kumi Naidoo）表示，他不可能准許所有人的請辭，目前要做的應該是重建各界對組織的信任，「現在是危險時刻，這個世界比以前任何一個時期都需要我們。」

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