國際原子能總署：北韓關鍵核反應爐已關閉數月

2019-03-04 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國原子能監管機構國際原子能總署（IAEA）週一（4日）表示，被認為為北韓核武計畫供應大部分鈽燃料的核子反應爐，似乎已在過去3個月內關閉，但該機構沒有提出任何理由。

《路透》報導，這個5MW級核反應爐是北韓寧邊核設施的一部分，上週第2次川金會時，兩國討論將其廢棄的可能。據悉，因雙方未就此達成共識，這個「寧邊原子能研究中心」成為川金協議的絆腳石。

國際原子能總署（IAEA）總幹事天野之彌本週在該機構理事會發表閉門演講時說，「自2018年12月初以來，該機構沒有觀察到5MW級反應爐任何運轉跡象」。

天野之彌說，在將鈽從乏燃料取出的放射性化學實驗室中，沒有跡象表明有出現這種行動，但他說，一個被認為用於鈾濃縮的設施、一個也可生產用於核彈的武器材料的設施，似乎正在運轉，還有一個實驗性的輕水反應爐上正在進行建築工程。

IAEA一再表示，一旦國際就北韓的核活動達成政治協議，該機構就準備在北韓發揮核查作用。總部在維也納的IAEA在2009年平壤驅逐視察員後，無法進入北韓探查核設施，現在主要通過衛星圖像監測北韓的核武活動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/