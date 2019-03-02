北韓官媒未提破局 暗示川金三會

2019-03-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕在越南河內舉行的川金二會意外破局，儘管美國總統川普與北韓領導人金正恩均提及對北韓的制裁是峰會未達協議的癥結，但兩造說詞矛盾。北韓媒體則對峰會破局隻字不提，並形容河內峰會「成功」，以及金承諾將與川普進行另一場會面。先行離開越南的川普也表示，希望再與金會面。

川普二月廿八日指出，北韓要求「全面解除制裁」，「但我寧願做對，而非貪快」，「有時你必須走開，而這就是當中的一次」；他返美後推文表示，他與金進行了「非常實質的談判—我們知道他們要的，他們知道我們必須有的。（我們）關係非常好。讓我們看看會發生何事」。

北韓外交部長李容浩與次長崔善熙一日凌晨一時舉行記者會表示，北韓僅要求解除十一項制裁當中有礙民生的五項制裁，亦即若美方同意，北韓願意永久關閉寧邊包括濃縮鈾、鈽等所有核生產設施。李容浩說，這是雙方目前的互信程度上，北韓所能採取最大限度的無核化措施，北韓也準備書面保證永久停止核試及彈道飛彈試射，但美方卻堅持除寧邊外，還須採取其他棄核措施。

崔善熙說，廢除寧邊核設施是北韓前所未有的提議，在遭美方回絕後，金「或許失去追求協議的意願」，她說，美國浪費了「千載難逢」的機會，若美國要求繼續新一輪對話，北韓的立場也不會改變。

一名美國官員稍後澄清表示，北韓仍不願徹底凍結其大規模毀滅性武器計畫，卻要求解除二○一六年三月以來所有聯合國安理會實施的經濟制裁，將使我們形同資助北韓研發武器。他也說，川普在會中一再敦促金加碼條件，但金不同意。

美國國務卿龐皮歐一日表示，「我們渴望回到談判桌繼續對話，以期最終達成和平與穩定」。北韓官媒「朝中社」（KCNA）指出，川金進行真誠、富建設性的交流，並決定繼續對話。北韓執政黨機關報「勞動新聞」也對於川金空手而歸隻字不提。

「國際危機組織」分析家格林說，川金會破局不是災難，也不會終結談判進程。而川普承受不起的是壞協議，他擺出強硬姿態，將從延長談判中獲益。

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