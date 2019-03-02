川金二會失敗 金正恩腹背受敵

2019-03-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕川金二會破局，令北韓領袖金正恩帶領國家走出外交和經濟「封鎖」的企圖遭受打擊。彭博分析，金正恩此時除了必須重新思考對美談判策略外，還得苦惱如何應對不滿其與「敵人」協商的國內反對聲音，政治風險巨大。

目前平壤當局有兩個選項：一是繼續與華府協商，二是再度製造核武危機，以增加談判籌碼，但後者將使過去一年來藉由與川普舉行峰會而「躍上國際舞台」的金正恩，再次退回外交孤立之局。金正恩不願功虧一簣的心態，從官媒「朝中社」在一日的聲明中隻字不提會談破局，即可窺知。

外交孤立 國內又有反美聲浪

然而，從北韓外交部次長崔善熙在記者會上指出，美國此次「千載難逢」、金正恩不排除「喪失（棄核）意願」，亦可推敲出平壤內部可能存在更激進的看法。南韓中央銀行指出，自北韓二○一六年九月第五度核試以來，聯合國的一連串制裁，已使北韓陷入廿年來最嚴重經濟衰退。雖然北韓政壇的運作模式不為外人知，但要是國家持續困頓，主張擴大與美對抗者也將氣燄高張。

南韓智庫「北韓戰略中心」（NKSC）日前指稱，金正恩光是去年就流放、監禁或處決五十至七十名北韓政治菁英，其中不乏反對與美訂定協議者。分析家認為，面對接下來國內的質疑聲浪，金正恩的選項之一是把川金會失敗的責任推給川普和美國帝國主義者，選項之二則是強調北韓與中國、南韓的關係皆已大幅改善。

此外，由脫北者組成的「千里馬民防」（CCD）組織，一日透過官網宣布正式成立名為「自由朝鮮」（Free Joseon）、唯一合法代表北韓人民的北韓流亡政府，矢言傾盡全力剷除金正恩政權象徵的「大惡」，並呼籲北韓人民起身反抗。「千里馬民防」曾在金正恩同父異母哥哥金正男於馬來西亞遇刺後，協助保護金正男長子金韓松。

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