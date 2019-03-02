美駐港澳總領事批港重一國輕兩制 中國要求「向全中國人道歉」

2019-03-02 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐香港及澳門總領事唐偉康（Kurt Tong）日前在接受專訪時，批評中國政府對香港政府施行的一國兩制政策「嚴重失衡」，導致香港自由遭嚴重限縮，影響香港商業環境甚鉅，未來不排除將影響香港與美國簽署的雙邊協議；這番言論遭中國外交部駐港特派員公署厲言反駁，稱已向美國提出「嚴正交涉」，港區人大代表陳勇也要求唐偉康「向全中國人民道歉」。

綜合外媒報導，日前美國駐港澳總領事唐偉康在接受香港節目專訪時指出，從香港在2018年所發生的政治事件中，可以發現原先的高度自治已被削弱，政治限縮也增強，認為中共對香港施行的「一國兩制」在過去數年越來越偏重「一國」，讓「兩制」失去原先設計的作用；唐偉康強調，面對中國對香港的施壓力道日益增強，美方擔心未來將影響香港的商業環境，預計今年的美中經濟與安全審查委員會在對香港方面進行調查時，可能會更加嚴格。

對此，專責香港外交事務的中國外交部駐港特派員公署，隨即發聲明痛斥唐偉康對香港事務發表「錯誤言論」，聲稱香港自回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」的高度自治方針成功實施，讓香港居民享有「前所未有的權利和自由」；公署還強調，過去1年香港的形勢持續「穩中向好，這是有目共睹的事實，不容歪曲詆毀」，表示已向美方提出「嚴正交涉」，要求美方停止詆毀「一國兩制」，停止干預香港事務和中國內政。

港區人大代表陳勇表示，每一個國家及地區都有自己法律，尤其香港是「世界著名法治之區」，香港的核心價值是法治；強調「港府做的每一件事，是依照憲法、及基本法」，要求唐偉康應向「全香港市民、全中國人民道歉」

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