美參院調查報告：孔子學院不改革就滾蛋

2019-02-28 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國在海外廣設孔子學院，普遍被認為帶有明確的政治目的，全球越來越多地區決定關閉校園內的孔子學院。美國參議院27日提出一份調查報告，指出中國對台灣、西藏等敏感話題的審查，已延伸到了孔子學院，並表示，如果孔子學院不改革，就不應該在美國繼續存在。

綜合媒體報導，中國從2004年開始在全球廣設孔子學院，美國就有100多所，估計中國已在美國投入1.58億美元（約新台幣48億元）設立孔子學院；全美更有519所中小學設有孔子學堂，為學生提供中文教育。

美國參議院常設調查小組委員會（Permanent Subcommittee on Investigations）27日公布名為「中國對美國教育系統影響」報告，指出孔子學院已經成為被中共嚴格控制的「宣傳武器」。報告指出，孔子學院是中國長期戰略的一部分，中國政府試圖透過孔子學院改變全球對「中國是經濟與安全上的威脅」的印象；參院調查委員會主席參議員羅伯（Rob Portman）在一份聲明中表示，「如果孔子學院的運作不夠公開透明，又或者無法與美國的校園文化推廣活動完全互惠，那孔子學院就不該繼續在美國存在」。

對此，美國政府問責辦公室（GAO）也在另外一項報告中提出警告，表示中國在美成立的上百間孔子學院，完全受中國政府掌控，不得討論像是台獨等政治敏感話題，並在不受美國政府監管下，擴散中國影響力；眾院議員史密斯（Chris Smith）指出，「在中國政府的授意下，孔子學院的計畫，就像試圖影響年輕人思想的學術惡意軟體，遺憾的是，這就是中國長期權威主義的一部份，試圖經過包裝，影響毫無戒心的學生」。

近年來，許多國家開始注意到孔子學院對於學術、言論自由帶來的損害，包括荷蘭、加拿大新伯倫瑞克省在內的國家或地區，都決定關閉當地校園內的孔子學院，而全美也至少有10所孔子學院遭關閉。

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