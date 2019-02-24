又踢鐵板！荷蘭萊頓大學將中止和中國「孔子學院」合作

2019-02-24 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕享有國際聲譽的荷蘭萊頓大學（Universiteit Leiden）日前發出聲明，表示今年8月底後，不再和中國孔子學院續約，引起歐洲教育界關注。

荷蘭歷史最悠久的大學——萊頓大學19日在官網指出，從2007年開始，萊頓大學設置孔子學院，該機構讓荷蘭社會更了解中國的語言及文化，對中荷交流有貢獻。然而，由於孔子學院的活動不再符合過去幾年該校的中國策略，因此決定8月底後中止合作。

綜合媒體報導，中國自2004年開始在全球廣設孔子學院，雖然對大學生來說，這是學習中國藝術和中文的機會，然而孔子學院從剛開始的漢語、文教，逐漸變得政治化，例如不准談西藏、台灣、法輪功、六四天安門事件等敏感議題，因此遭外界質疑有「破壞學術自由」及「間諜」風險。

近5年多來，美、加、法、瑞典等地都有大學陸續關閉孔子學院，如今萊頓大學也加入，顯示歐洲對中國散播意識形態的憂慮。

Leiden University ends its agreement with the Confucius Institute, stating that the "the activities of the Institute no longer fit in with the University's China strategy." https://t.co/zQmWpGCb5N pic.twitter.com/uMtLHva5OI — Manya Koetse （@manyapan） 2019年2月20日

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