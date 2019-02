又踢鐵板！荷蘭萊頓大學將中止和中國「孔子學院」合作

2019-02-24 22:36

〔即時新聞/綜合報導〕享有國際聲譽的荷蘭萊頓大學(Universiteit Leiden)日前發出聲明,表示今年8月底後,不再和中國孔子學院續約,引起歐洲教育界關注。

荷蘭歷史最悠久的大學——萊頓大學19日在官網指出,從2007年開始,萊頓大學設置孔子學院,該機構讓荷蘭社會更了解中國的語言及文化,對中荷交流有貢獻。然而,由於孔子學院的活動不再符合過去幾年該校的中國策略,因此決定8月底後中止合作。

綜合媒體報導,中國自2004年開始在全球廣設孔子學院,雖然對大學生來說,這是學習中國藝術和中文的機會,然而孔子學院從剛開始的漢語、文教,逐漸變得政治化,例如不准談西藏、台灣、法輪功、六四天安門事件等敏感議題,因此遭外界質疑有「破壞學術自由」及「間諜」風險。

近5年多來,美、加、法、瑞典等地都有大學陸續關閉孔子學院,如今萊頓大學也加入,顯示歐洲對中國散播意識形態的憂慮。

Leiden University ends its agreement with the Confucius Institute, stating that the "the activities of the Institute no longer fit in with the University's China strategy." https://t.co/zQmWpGCb5N pic.twitter.com/uMtLHva5OI