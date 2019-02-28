中國再踢鐵板！加拿大新布倫瑞克省將全面關閉孔子學院

2019-02-28 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國在海外廣設孔子學院，普遍被認為帶有明確的政治目的，繼荷蘭萊頓大學宣布不再與孔子學院合作後，加拿大新伯倫瑞克省近日亦發表聲明，計畫於今年6月全面關閉該省的孔子學院。

根據美國《自由亞洲電台》報導，加拿大新布倫瑞克省（New Brunswick）教育廳長卡爾迪（Dominic Cardy）在接受加拿大國家廣播電視（CBC）專訪時指出，由於境內孔子學院僅教授中國共產黨所核准的內容，教師僅單面向地傳遞中國當局希望灌輸的資訊，已嚴重威脅學術及言論自由，故將於今年6月關閉孔子學院，已經向後者提出終止計畫的意向書。

卡爾迪指出，近期廣泛收到多起學生的投訴，稱「課堂上僅傳授中共的一言堂思想」、「禁止討論如台灣定位及西藏議題等問題」，已嚴重違反加拿大的教育理念。卡爾迪稱，加拿大教育體系理應向下一代傳承加國的價值觀，「而共產黨領導下的中國政府殺害的生命，可能比其他政權都多，但孔子學院卻在全球領域為中國編造一張友善的面孔，這種教育理念在加拿大是不被接受的」。

本報此前報導指出，英國保守黨本月18日公布一份最新報告，指中國透過孔子學院對外輸出影響力，已嚴重威脅全球學術及言論自由，呼籲英國大學應全面停止與孔子學院的合作，以免民主價值觀繼續遭到破壞。

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