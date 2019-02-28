中國介入印巴衝突？ 王毅這番話中國網友看出端倪

2019-02-28 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕印度為報復巴基斯坦恐怖分子殺害軍警，派出軍機越境轟炸，隨即遭巴國擊落，雙方就此展開空戰互別苗頭，但巴國外交部長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）27日急電中國，中方對此證實確有此事，中國網友認為王毅在警告印度。

中國外交部今（28）日聲明表示，巴基斯坦外交部長庫雷希27日深夜撥打緊急電話給中國外交部長王毅，回報目前印巴雙方的最新戰況，同時希望中國能夠「發揮建設性作用」，但王毅當下沒有允諾庫雷希任何事情，僅表明中國對於戰事相當關切，同時向庫雷希說明中方的勸和工作。

王毅在電話中提到，希望巴基斯坦與印度之間能夠相互克制，雙方必須答應彼此不要讓戰端持續擴大，中國的立場是「各國主權和領土完整應切實得到尊重，中方不願看到有為國際關係準則的行為」。

中國網友在臉書社團「帝吧中央集團軍」討論此事，認為中國官方已對此事明確表態「巴基斯坦是我的人」，「印度如果還敢動就得掂量裡面的分量」，也有中國網友指出，王毅的回覆符合巴國利益，巴基斯坦目前「基本上是佔上風，不太需要中國的兵援」。

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