走私虎皮、867隻熊掌 3中國人被俄法院判刑

2019-02-28 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯鄰近中國邊境的地區法院26日開庭審判3名涉嫌走私大量虎皮、熊掌等高價值動物物品的中國公民，俄羅斯法院作出判決，3名中國人因組織犯罪團夥及走私罪名，分別被判4年10個月的監禁。

《自由亞洲電台》報導，俄國遠東濱海邊疆區的興凱湖區法院26日對3名涉嫌走私高價值動物物品的中國公民進行審理，宣布其組織犯罪團夥及走私罪名成立，3人也表示認罪。鑑於認罪態度良好，法院判處3名中國人各4年10個月的監禁。

報導稱，該案發生於去年1月，俄國當局執法人員在中俄邊境的興凱湖攔截2輛試圖開往中國邊境的麵包車，截獲5張西伯利亞虎的虎皮、867隻棕熊和喜馬拉雅熊的熊掌、麋鹿鹿尾、56公斤的蛤蟆油等，及2支AK-47衝鋒槍和大量子彈。3名中國公民和2名俄羅斯公民當場被捕。

該案在當時轟動俄羅斯社會，一些俄羅斯媒體更稱為「史上最大熊掌走私案」，稱這867只熊掌代表遠東森林裡無數隻在珍稀動物紅皮書中所列出的熊被殘忍地殺害，有俄國動物保護組織抨擊，僅此案中查獲的熊掌，就顯示出遠東珍貴的野生動物生態受到嚴重的破壞，而這個中國犯罪團夥顯然不是第一次進行這樣的走私活動。

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