白狼抗議險摔進棺材 館長狂酸教「快速統一」

2019-02-28 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂26日率眾到行政院抬棺抗議，不料從小貨車下來時糗摔，差點掉進自己帶的棺材內，引發網路熱議。對此，成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢酸說，以張安樂的身分來看，應該要以勞斯萊斯來載棺材，才能顯得中國「財大氣粗」，且不應該用棺材威脅台灣人，不然就變成「人出得去，變成棺材抬回來」。

館長27日在直播中表示，張安樂如果想要中國快速統一，就應該展現對岸的財大氣粗，開小貨車抗議太「漏氣」，應該要開10輛勞斯萊斯那種棺材車，才夠兇狠、氣派，或是保時捷、藍寶堅尼、法拉利、賓士、BMW等名車開出來抬棺。館長也說，用抬棺材來威脅，台灣人反而不敢統一，反而變成「人出得去，變成棺材抬回來」。

他還向張安樂獻計。館長認為，張安樂應該要呼籲，只要台灣與中國統一，台灣2300萬人都開超跑、開賓利，每個人住100坪豪宅，每月發10萬元消費卷，女生每人1個柏金包，張安樂和習近平好好討論一下，相信這樣很快台灣就統一了，台灣人一定舉雙手贊成。館長也說不要拿棺材威脅，台灣人會怕，害怕統一之後是不是要睡棺材、跌進棺材，這是非常不好的行銷。

網友紛紛讚同館長，「話唬爛的時候腔調超好笑」、「館長越來越幽默了，保路館掌。保路館長」、「變棺材人抬回來」、「支持安樂死」、「館長，真的太佩服你了」。

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