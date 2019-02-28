噁！不滿小費太少 外送員用睪丸沾客人的莎莎醬...

美國田納西州布朗特郡一名食品外送員，因為不滿客人在訂單中支付的小費太少，竟用睪丸沾了客戶要吃的莎莎醬，目前警方已將其逮捕。布朗特郡警方示意圖。（圖擷自Blount County Sheriff's Office臉書）

2019-02-28 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕太噁！美國田納西州食品外送員韋柏（Howard Webb），因為不滿客人在訂單中支付的小費太少，竟在外送途中用睪丸沾了客戶要吃的莎莎醬！

據《福斯新聞》報導，31歲的韋柏當時與食品配送公司Dinner Delivered的一名司機外出送餐，他在副駕駛座脫下褲頭後用蛋蛋沾了沾莎莎醬，直呼「噢！我的睪丸感覺很棒！」

一旁的司機則不斷笑著，還說「這就是你在30分鐘路程只給89美分（約新台幣27元）的後果。」Dinner Delivered事後對此強調，該名司機是一名外送承包商，除了任由韋伯猥褻客戶的食物之外，也涉嫌將有毒物質浸入飲料之中。

此案因為司機拍攝的影片在網路上流傳引起了軒然大波，目前案發地點的田納西州布朗特郡（Blount County）警方已逮捕韋伯。

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