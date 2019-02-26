轟「習近平是罪人」 他嗆中國政府：若不悔改必滅亡

2019-02-26 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省成都市的「秋雨聖約教會」，在去年12月間遭政府大肆抓捕數百名信眾，主持教會的王怡牧師1段布道的影片在網路上發燒，他表示，中國領導人習近平「若不悔改必要滅亡」。

「秋雨聖約教會」透過臉書粉絲專頁發布影片，王怡牧師在片中指出，「我們相信我們有責任告訴習近平他是1個罪人，他所帶領的這個政府大大的得罪了神，因為它（政府）逼迫主耶穌基督的教會，他（習近平）若不悔改必要滅亡」，但是，「像他這樣邪惡的人，仍然有1條出路」，就是真心誠意的悔改。

王怡牧師提到，「我們這麼說是因為，我們真的相信這樣對他有益處」，「這樣對中國的執政掌權者、對中國的每1位公務員真的有益處，因為我們不願意看到他們沉淪地獄」，「我們渴望他們回轉」，因此該教會會持續學習主耶穌的精神，將福音傳給習近平。

不同宗教的網友們看完這段影片後，均對於王怡牧師與該教會信眾的遭遇感到不捨，紛紛留言指出「希望習近平早日蒙主寵召」、「中國人就是好騙」、「做好為亞威耶穌殉道的準備」；該粉絲專頁也持續追蹤中國當局迫害信眾的最新訊息。

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