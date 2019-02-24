反問「台灣不是中國土地」 名嘴黃智賢引眾怒

2019-02-24 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕《中天電視台》「夜問打權」政論節目主持人黃智賢今（24）日下午4點40分，在臉書上批評總統蔡英文談及對中作戰的言論，黃質疑「台灣不是中國的土地」？還呼籲政府「直接宣戰吧」！網友倒是紛紛留言說「台灣本來就不是中國土地，從來不是，以後也不是」。

黃智賢於臉書發表看法，她先抨擊行政院長蘇貞昌說「若兩岸開打，給我一支掃帚我都跟他拚」，這樣的言論令黃智賢搖頭，認為蔡英文執政團隊「壞心」、「人一獨，腦就殘」，而「蠢到這步田地，實在讓人絕望」，且還有「連續蠢」的現象發生。

黃智賢提到，蘇貞昌將台灣與中國比喻為英國與納粹德國，「是活在哪個平行時空」，黃認為台灣與中國並非對等國與國關係，「蔡政府現在每天都像在發表戰爭宣言。講話一句比一句難聽」，會有這樣的舉動是為了挽救低迷的民調，而美方也在配合蔡英文作戲。

事件被轉貼至臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」，網友們不能苟同黃志賢擁有言論自由所發表的意見，紛紛留言表示「台灣本來就不是中國土地，從來不是，以後也不是」、「我的屁眼難不成會是你的大腦？」、「你的腦袋可能是維尼的腸子」、「不會全家入籍搬過去落地生根哦」。

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黃智賢臉書傳送門

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