反問「台灣不是中國土地」 名嘴黃智賢引眾怒

〔即時新聞／綜合報導〕《中天電視台》「夜問打權」政論節目主持人黃智賢今（24）日下午4點40分，在臉書上批評總統蔡英文談及對中作戰的言論，黃質疑「台灣不是中國的土地」？還呼籲政府「直接宣戰吧」！網友倒是紛紛留言說「台灣本來就不是中國土地，從來不是，以後也不是」。
黃智賢於臉書發表看法，她先抨擊行政院長蘇貞昌說「若兩岸開打，給我一支掃帚我都跟他拚」，這樣的言論令黃智賢搖頭，認為蔡英文執政團隊「壞心」、「人一獨，腦就殘」，而「蠢到這步田地，實在讓人絕望」，且還有「連續蠢」的現象發生。
黃智賢提到，蘇貞昌將台灣與中國比喻為英國與納粹德國，「是活在哪個平行時空」，黃認為台灣與中國並非對等國與國關係，「蔡政府現在每天都像在發表戰爭宣言。講話一句比一句難聽」，會有這樣的舉動是為了挽救低迷的民調，而美方也在配合蔡英文作戲。
事件被轉貼至臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」，網友們不能苟同黃志賢擁有言論自由所發表的意見，紛紛留言表示「台灣本來就不是中國土地，從來不是，以後也不是」、「我的屁眼難不成會是你的大腦？」、「你的腦袋可能是維尼的腸子」、「不會全家入籍搬過去落地生根哦」。
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政論節目主持人黃智賢在臉書上批評總統蔡英文談及對中作戰的言論，質疑「台灣不是中國的土地」？還呼籲政府「直接宣戰吧」！網友倒是紛紛留言說「台灣本來就不是中國土地，從來不是，以後也不是」。（圖取自黃智賢「黃智賢世界」臉書粉專）
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