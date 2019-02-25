她飆罵「渣男」：孩子不是你的就悔婚？ 網友：顛倒是非

2019-02-25 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕1名中國女網友先前在社群媒體「微信」替閨蜜叫屈，近期內受到網友熱烈撻伐，該名女子認為閨蜜的男友是「渣男」，原先已論及婚嫁，一聽聞女友腹中孩子不是自己的，竟然悔婚，網友們對此砲轟這名女網友「什麼智商」。

中國網友將「微信」擷圖分享到臉書社團「帝吧中央集團軍」，當中能見1名中國女網友以「山東魯能吧」帳號發文，她開宗明義提到「現在的渣男真多」，還表示自己的閨蜜懷孕了，男友知悉後決定「趕緊把婚事辦了」，但後來男方看見女友的微信訊息，得知胎兒並不是他的。

中國女網友寫道，「這個奇葩男他就悔婚了」，她認為，「明明就是變心了，非要找個冠冕堂皇的藉口！你要是真愛他還在乎親不親生嗎？是愛情重要還是血緣關係重要？女孩子確實有做錯的地方，可人家都要跟妳結婚了，說明人家已經收心了，人還不能犯個錯？呵呵，渣男！」

其他網友們看見此文章後，均認為無疑是「奇聞共賞」，抨擊該名中國女網友顛倒是非，閨蜜先把男友變成「綠光戰警」，「怎麼還有臉敢要人家娶？」，也有男性網友表示，「看到這樣的反應我就放心了」、「我也是這樣的渣男」、「如果這樣是渣男，好男人真的不多了」。

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