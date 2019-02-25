川金二會即將舉行 青瓦台：可能簽署「終戰宣言」

2019-02-25 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩即將於27、28日在越南首都河內舉行「川金二會」，南韓青瓦台發言人金宜謙今天表示，兩國元首可能就終戰宣言達成一致，金宜謙還說，僅朝美兩方表態的終戰宣言也足夠有效。

《韓聯社》報導，南韓青瓦台發言人金宜謙今天表示，雖然不清楚終戰宣言會以何種形式發表，但是朝美領導人這次有可能就終戰宣言達成協定。金宜謙指出，終戰宣言可以有多種形式和內容。不管是四方、三方、還是兩方宣言，南韓政府都會歡迎。

金宜謙說，終戰宣言與和平協定不同，在引領無核化進程方面具有重大意義，南韓、美國兩國已與中國建交，兩韓舉行兩次領導人會晤並簽署「919平壤共同宣言」，事實上已宣佈半島戰爭狀態結束，並為兩韓互不侵犯提供制度保障，目前，僅剩朝美就有關事宜達成協定。

金宜謙強調，僅朝美兩方簽署的終戰宣言也足夠有效，更重要的是，能透過終戰宣言來推動北韓無核化順利進行，並加緊無核化進程。至於朝鮮半島和平協定，金宜謙表示，南韓當局認為需要多方參與，以保障和平機制。

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