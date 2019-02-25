金正恩搭火車4500公里長征越南 傳這火車很特殊能防暗殺

2019-02-25 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩正在搭火車，23日從平壤出發，以時速60公里的慢速前進，預計在明天（26日）抵達越南河內，這趟旅程約有4500公里，以能在27、28日與美國總統金正恩見面。金正恩捨棄只要5個小時飛航時間，而搭上慢速長程火車，是為了安全及省錢兩大因素。

綜合媒體報導，金正恩所搭的這趟列車，並不能直達河內，而只能到達越南（Dong Dang）車站，之後換搭汽車到河內，後段車程大約170公裡，預計金正恩到達的時間是在明天下午，未有明確時間，但是，同登車站附近及前往河內的道路已加強安全措施，明天甚至會短暫的封閉。

據報導，金正恩的這輛綠黃皮列車，最高時速僅60公里，不過安全性十足，具防彈、防爆功能，裝有82毫米迫擊炮；萬一發生緊急狀況，貨倉內還載有防彈車，必要時可以快速撤離。同時，金正恩也不想花昂貴的費用向中國租用軍機，乾脆採取安全又省錢的方式，沿途還可以參觀中、越兩國的城市發展，順帶觀光。

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