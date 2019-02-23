川金二會倒數 金正恩先見習

2019-02-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩的第二次峰會，將於廿七、廿八日在越南首都河內登場。韓聯社報導，會談模式料與去年六月新加坡首次峰會類似，實際談判可能落在第二日。屆時，川金二人將先單獨會晤，雙方團隊隨後再加入；且將針對朝鮮半島「無核化」的定義尋求共識，俾使推動北韓落實棄核。美國國務卿龐皮歐廿一日則重申，除非確信北韓核武威脅大幅降低，否則美方不會鬆綁制裁。

川金會晤可能選在第二日

與北韓接壤的中國遼寧省丹東市，位在兩國邊界的中聯大酒店，本週末已拒收旅客住宿，並要求入住旅客在廿三日一早離開。韓聯社分析，此舉顯示金正恩可能在廿三日晚間搭乘火車抵達中國，廿四日抵達北京，之後與中國國家主席習近平會晤，再轉往河內。越南消息人士也透露，金訪越可能動用火車和飛機，但不清楚先後順序。美國外交界則針對峰會日程推測，川普首日料先會晤越南國家主席阮富仲，次日再與金正恩正式會談；川金二人還可能一同赴河內歌劇院觀賞演出。

美朝已舉行二次磋商

美國對北韓特別代表畢根等美國官員，與北韓國務委員會對美特別代表金赫哲、外務省北美局副局長崔康一、勞動黨統一戰線部策略室長金聖惠等人，廿二日展開「川金二會」行前第二次磋商，料是預先協調峰會結束後的「河內宣言」內容，例如美朝關係正常化、實現完全無核化的具體程序，包括關閉寧邊核設施等，以及美方是否採取逐步解除制裁、宣布終止韓戰等相應措施。

不討論美軍撤出朝鮮半島

美國政府一名資深官員廿一日表示，美朝敲定「無核化」之定義，是此次峰會的優先議題，但美軍是否撤出朝鮮半島，並不在討論範圍。他指出，美方將要求北韓提交完整的核武清單，且希望在無核化達成前提出，但現階段仍以凍結北韓所有大規模毀滅性武器及飛彈計畫為首要之務。值得注意的是，該官員還表示，美方仍不確定北韓是否已決定棄核，但相信存在這種可能，美方必須加快行動。

美備好北韓經濟發展方案

白宮廿一日聲明指出，一旦北韓兌現完全無核化的承諾，美方將致力確保其擁有多種經濟發展方案；美方已準備好與盟邦研究，如何在北韓進行投資、改善基礎設施及加強食品保障等。國務卿龐皮歐同日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）訪問則指出，在確信北韓核武威脅「大幅降低」前，美方不會放緩目前對其的最嚴厲經濟制裁。不過，這套說法與美方過去堅持北韓須達成全面、可驗證且不可逆的無核化，才願鬆綁制裁，已有所出入。

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