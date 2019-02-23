搭火車赴越南會川普 金正恩已乘列車抵達中國

2019-02-23 23:48

〔國際新聞中心／綜合報導〕北韓領導人金正恩的專用列車在23日晚間9點（同台灣時間）越過邊境，抵達中國城市丹東，預計24日早上10點後抵達北京，在會晤中國國家主席習近平後，將繼續搭乘專用列車前往越南。

法新社報導，23日丹東火車站戒備森嚴，遍布警力；且當金正恩專列通過邊界橋樑時，河岸一百公尺範圍內全遭到封鎖。日本放送電視（NHK）引述一名消息來源說法表示，專列行駛速度比一般列車要慢，車窗全部封閉，但他可以肯定就是金正恩搭乘的火車。

稍早俄羅斯塔斯社（TASS）報導，金正恩的專列已在下午5點前後出發，將搭乘列車前往越南。南韓韓聯社22日即指出，金正恩可能在23日晚間搭乘火車抵達中國，24日抵達北京，之後與中國國家主席習近平會晤，再轉往河內。先前越南消息人士透露，金訪越可能動用火車和飛機，但不清楚先後順序。不過，根據塔斯社最新報導，金正恩將全程搭乘專列，平壤距離河內4500公里，預估專列抵達河內需要耗時2天以上。

越南外交部23日則宣布，金正恩將應越南國家主席兼越共中央總書記阮富仲之邀，在「未來數天」正式訪問越南。越南外交部未說明金正恩抵達時間，但越南交通部當晚宣布從諒山省同登到河內的170公里路段在26日上午6點至下午2點嚴禁所有車輛通行，暗示金正恩可能在這一天抵達。外界揣測，金正恩或許在26日乘專列抵達同登火車站後，改乘汽車前往河內，由於全程交通管制，他到河內只需兩三個小時。

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