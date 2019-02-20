美朝關係升溫？ 考慮互設聯絡處

2019-02-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國總統川普與北韓領導人金正恩，將於廿七、廿八日在越南河內舉行第二次峰會前夕，美國有線電視新聞網（CNN）、華爾街日報十八日引述消息指出，兩國正慎重考慮互設聯絡辦事處，被視為正式建立外交關係的訊號。此外，近期在河內籌備「川金會」的北韓官員，被指現身中國與越南邊境，疑似為金正恩循陸路進入越南預先勘查。

金正恩或經陸路進越南

川普和金正恩去年六月在新加坡的首次峰會上，承諾基於和平繁榮願景，致力推動美朝建立新關係。然而，半年多來，川普雖多次聲稱與金互動良好，但兩國關係並未明朗；北韓雖暫緩核武與飛彈試射，但去核化遭質疑光說不練，反而要求美方先放緩經濟制裁。因此，數名前美國官員表示，設立聯絡處的構想，可能是美方為了在不鬆綁制裁的情況下，改善美朝關係。

外交消息人士透露，兩國的第一步可能是互派官員，美方可能由通曉韓文的資深外交官，率領數名聯絡主任赴任北韓。曾在歐巴馬任內擔任國家安全局（NSA）大規模殺傷性武器事宜負責人的薩莫爾（Gary Samore）指出，聯絡處在某種程度上象徵兩國關係改善，且若是美方日後指派人員赴北韓查核棄核成果，聯絡處也可做為行動基地。

川普政府官員則表示，設立聯絡處是川金二會的談判議題之一，美國對北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）近日在河內與北韓官員會前磋商時，料將有進一步討論。美朝一九九四年就曾根據一項「框架協議」，決定互派七名聯絡官員；美方甚至已與德國駐北韓大使館簽約承租部分空間，北韓也開始在華府物色地點，但最後疑因一架美軍直升機飛越兩韓停戰線，導致計畫在隔年被取消。

此外，在美朝官員對川金二會細節諱莫如深之際，法新社引述知情人士指出，多名北韓官員十八日從河內搭車前往中越邊境的諒山市（Lang Son）；日本朝日電視台也指出，一群北韓人員在諒山研究路況。由於當地無機場，各方揣測金正恩可能搭乘火車或循陸路，從中國進入越南。

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