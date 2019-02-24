「網聊美女」容貌曝光！中國警方逮42名色情詐騙犯

2019-02-24 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國溫州警方21日以包機方式，將色情詐騙的42名「網聊美女」從海南帶回溫州，讓這些詐騙犯的容貌曝光，除了4名中年女子，其餘都是中年男子，他們利用美女照和酥軟的語音，成功詐騙2000多名男性，獲利高達人民幣500多萬。

《溫州商報》報導，該詐騙集團利用身材火辣的美女照，加上酥麻的語音，誘騙民眾可上門服務，收費人民幣600元，瞎扯為了身體健康、人身安全等因素，必須先支付健康費和人身安全保證金，在確認安全無虞後，2筆費用都會全額退回，但其實都是詐騙手法，有民眾利用微信支付人民幣6000多元，在賓館苦等仍未見「美女」出現，微信帳號甚至還被對方封鎖。

報導提到，這其實是典型的微信召妓詐騙，去年6月以來，溫州警方就接到多起類似報警，所謂「附近的美女」其實微信登錄地都在海南儋州的一群大叔和大媽，此詐騙類型在當地最為普遍，較前一年增長167%。

這次在機場被押解回溫州的42名詐騙犯，除4人為中年婦人，剩餘都是中年大叔。這群大叔用美女照讓中國2000多名男性心甘情願掏錢，其中最高的一單還騙了人民幣3萬多元，這些大叔平均每個月都有人民幣上萬元的收入。

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